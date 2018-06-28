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Beşiktaş'ta görüşmeler başladı! Yuvaya dönüyor

Avrupa'da mücadele etmek için ön eleme oynayacak Beşiktaş kadroyu sağlamlaştırmak istiyor. Bu doğrultuda transfere ağırlık veren siyah beyazlı kulüp Fernandes için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:57
Beşiktaş'ta görüşmeler başladı! Yuvaya dönüyor

Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Rus kulübünün kapısı çalındı.

Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fernandes için masaya oturan yönetim, tecrübeli futbolcuyu uygun bir rakama almak için pazarlık yapıyor.

Rus kulübü ile iyi ilişkiler içersinde olan Beşiktaş'ın Fernandes'i 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

MITROVIC YA DA LENS TEKLİF EDİLECEK

Fernandes'in Rusya'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor. Bu transfer bu hafta netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:57
  1. Manuel Fernandes
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Lokomotiv Moskova

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