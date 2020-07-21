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Spor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

- Futbol takımının antrenmanını siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:30:09 -
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


- Başkan Çebi antrenmanda


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

Başkan Çebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan ile idmanın bir bölümünü izledi.

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