Beşiktaş'ta flaş gelişme! Quaresma'nın ailesi gitti
Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Portekizli Ricardo Quaresma hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Quaresma'nın, eşi ve çocukları Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e gitti.23 Ocak 2019 Çarşamba 17:53
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın, eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Quaresma da gidiyor
Takımdan gitmesi gündemde olan Portekizli yıldızın, eşinin ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi.
Bu gelişmelerin ardından, yıldızın futbolcunun kısa zaman içinde takımdan ayrılması bekleniyor.
YORUM YAZ