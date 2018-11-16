Beşiktaş'ta flaş Burak kararı!

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçildi. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sebebiyle yıldız oyuncunun gündemden düştüğü öğrenildi.

Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük. Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti.

Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti. Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon avro kazanan golcü futbolcunun maliyeti, hâlihazırda ekonomik kriz yaşayan, Tolgay Arslan'ı kadro dışı bırakan, Babel'le de anlaşamayan yönetimi zora soktu.

Başakşehir'in de Burak Yılmaz için 3,5 milyon avroyu vermeye hazır olması golcü ismin Beşiktaş için indirime gitmesini de engellemiş oldu.

Cenk ve Mario hazır

Yöneticilerden şu anda Burak Yılmaz'ı isteyen kimsenin olmadığı, hatta sık sık golcü oyuncu hakkında olumlu açıklamalar yapan Fikret Orman'ın dahi bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Özellikle Bursaspor maçında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Karaman'a ve taraftarlara yaptığı hareketler de Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın gündeminden iyice düşmesine sebep oldu.

Bu zamana kadar Burak'ın transferi için istekli olan teknik direktör Şenol Güneş bile artık bu hevesini kaybetmiş durumda. Beşiktaş'ın ocak ayında yapılacak golcü transferi için eski yıldızları Cenk Tosun ve Mario Gomez'le bir süredir temasta olduğu biliniyor. İki oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek için istekli. Ancak Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum, yapılacak golcü transferinin önünde ciddi bir engel olarak duruyor.

KAYNAK: TÜRKİYE