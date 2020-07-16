  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:23:58 -
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı idmanın taktik bölümünde çift kale taktik maçı ve şut antrenmanı gerçekleştirildi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı