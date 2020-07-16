Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü
Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı idmanın taktik bölümünde çift kale taktik maçı ve şut antrenmanı gerçekleştirildi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.