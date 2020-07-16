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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı sürüyor

Beşiktaş, Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 20:31:00 -
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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