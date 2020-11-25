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Spor Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:04:30 -
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.


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