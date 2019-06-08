Beşiktaş'ta Emre Kılınç harekatı!

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle temas kurulan 24 yaşındaki Emre Kılınç ile yapılan görüşme olumlu geçti. Değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen başarılı futbolcu için son sözü Sivasspor söyleyecek

Beşiktaş, geçen sezon devre arasında takımdan ayrılan Babel'in yeri bir türlü dolmamıştı. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda aynı sıkıntıyı yaşamamak için harekete geçti ve Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'a talip oldu. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da alınmasını istediği isimlerin başında gelen Emre ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Sözleşmesi 2020'de sona eriyor

Sivasspor'la 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor'da bu sezon 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yaptı.

Necip Uysal kampa

Beşiktaş yönetimi, Avcı'nın, Necip Uysal'ı istemediği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve yeni sezon hazırlık kampında takımla olacaktır" denildi.