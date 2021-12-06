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Spor Beşiktaş'ta Douglas sorunu büyüyor
Spor

Beşiktaş'ta Douglas sorunu büyüyor

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana hayal kırıklığı oluşturan defans oyuncusu Douglas, oturduğu yerden para kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 08:15:00 -
Beşiktaş'ta Douglas sorunu büyüyor

Milliyet, Brezilyalı sambacının inanılmaz maliyetini ortaya çıkardı. Beşiktaş’ta 8 Eylül 2020’de kadro dışı bırakılan Douglas o günden bu yana hiç oynatılmadı.

Siyah beyazlı formayı son kez 26 Ocak 2020’deki Göztepe deplasmanında giyen Brezilyalı sağ bek, maç başı maliyetiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu!

2019 Temmuz’unda 3 yıllık sözleşme imzalayan Douglas, Beşiktaş’ta 7 maç oynadı.

1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan sambacıya bugüne dek 3.5 milyon Euro ödendi. Sezon sonuna dek 400 bin Euro daha alacak olan Douglas’ın her maçı 557 bin Euro’ya mal olacak.

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