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Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sakatlanarak Ankaragücü maçını tamamlayamadı.

2019-10-19 22:11:00 -
Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

Beşiktaş'ta sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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