Beşiktaş'ta deprem! Pepe'nin sözleşmesi feshedildi
Malmö mağlubiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Portekizli yıldız oyuncu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.15 Aralık 2018 Cumartesi 17:12
35 yaşındaki tecrübeli savunmacı Pepe, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.
Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.
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