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Spor

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:51:05 -
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları sonrası açma-germe çalışması yapan siyah-beyazlı ekibin antrenmanı, ayak tenisi maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Denizli'ye gidecek.

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