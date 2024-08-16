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Spor Beşiktaş'ta dehşete düşüren gelişme! Siyah-Beyazlılar'da ailevi sorun...
Spor

Beşiktaş'ta dehşete düşüren gelişme! Siyah-Beyazlılar'da ailevi sorun...

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:09:00 -
Beşiktaş'ta dehşete düşüren gelişme! Siyah-Beyazlılar'da ailevi sorun...

Ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alan Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

Ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alan Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

Süper Lig'e ilk 11 seviyesinde oldukça iyi bir kadro kuran Beşiktaş, yedek kulübesini ise henüz güçlendiremedi.

Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, ailevi nedenlerden ötürü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak Antalyaspor maçında yer almayacak.

Milliyet'in haberine göre; Masuaku bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda, sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maçta görev alan Demokratik Kongolu futbolcu, 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

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