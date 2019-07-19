0553 313 94 23

Beşiktaş’ta davacılar, denetim kurulunu istifaya davet etti

Beşiktaş’ta 5268 üyenin aidatlarının toplu olarak yatırılması iddiasıyla dava açan kulüp üyeleri, geçtiğimiz günlerde ’mahkemeye evrakların iletildiği’ açıklamasını yapan Denetim Kurulu Başkan ve üyelerini istifaya davet etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:32
Beşiktaş’ta davacılar, denetim kurulunu istifaya davet etti

Beşiktaş’ta 5268 üyenin aidatlarının toplu olarak yatırılması iddiasıyla dava açan kulüp üyeleri, geçtiğimiz günlerde ’mahkemeye evrakların iletildiği’ açıklamasını yapan Denetim Kurulu Başkan ve üyelerini istifaya davet etti. Davacılar, denetim kurulunun bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verdiğini iddia etti.


Beşiktaş’ta 5268 üyenin aidatının toplu halde yatırıldığı iddiasının ardından sular durulmuyor. Mahkemeye başvurarak dava açan üyeler, bu kez de Denetim Kurulu Başkan ve üyelerini istifaya davet etti. Üyeler, denetim kurulunun, 11 Temmuz’da görülen davada bilirkişi raporunun hazırlanmaması için, evrakların mahkemenin kararına rağmen, davaya 3 gün kala verildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 3 yılı aşkın süredir görülmekte olan, 2015 yılı dönemini kapsayan, 2016 yılında yapılan İdari ve Mali Kongre’de alınan tüm kararların ve aynı dönemde yapılan seçimin iptalini içeren, söz konusu davayla ilgili Beşiktaş’ın anayasası olan tüzüğe ve yönetmeliklere aykırı olarak toplu olarak usulsüz şekilde üye yapılan ve yine tüzüğe aykırı olarak yıllık üyelik aidatları toplu ödenen kişi ve kişileri kapsayan, (resmi tespit vardır) Beşiktaşlı olmayanların üye yapılarak Beşiktaş’ımızın geleceğine karar veren sakat bir iradenin ibra ve seçim kongrelerinde oy haklarına sahip olduğu, camiada ’5268’ olarak bilinen davayla ilgili biz davacılar; Denetim Kurulu’nu istifa davet ediyoruz. Biz davacıların Denetim Kurulu’nu neden istifaya davet ettiğini, resmi evraklarla yapmış olduğumuz bu ikinci açıklamayla tüm Beşiktaş camiasına aşağıda duyuruyoruz.



Denetim Kurulu Başkanlığı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan telefonların notlar kısmından bir açıklama yazarak; İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan 2016/247 E. No’lu dosyaya istinaden mahkemenin kurulumuzdan talep ettiği bilgiler sunulmuştur. 11.07.2019 tarihli celsede kurulumuzun yazısının mahkemeye sunulduğu görülmüştür. Dolayısıyla kurulumuzun mahkemeye bilgi vermediği iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullanmıştı. Öncelikle gerek açıklamanın yazılış şekli, gerekse yayınlanma biçimini davayı açan biz davacılar tarafından kabul edilmediği gibi birçok Beşiktaşlı’nın da tepkisine neden olduğu biliniyorken; Denetim Kurulu’nun kurumsal iletişim nüanslarına göre bu kabul edilemeyecek eksik ve yanıltıcı açıklamasını kınıyoruz!



Denetim Kurulu (Feyyaz Tuncel ve ekibi) ’Mahkemenin kurulumuzdan talep ettiği bilgiler mahkemeye sunulmuştur, kurulumuzun mahkemeye bilgi vermediği iddiası gerçek dışıdır’ açıklamasını yaparak topu taca atmaya devam etmektedir. Mahkemenin 25 Mart 2019 tarihinde verdiği 2 nolu ara kararında ve hemen sonrasında 5 Nisan 2019 tarihinde aldığı karar Denetim Kurulu’na müzekkere olarak yazılırken mahkeme tarafından ’ACELE’ şerhi düşülmüştü. Dava günü olan 11 Temmuz 2019 tarihinden 3 gün önce sunduğu (bilirkişi raporunun hazır olmamasına sebebiyet vermek) Denetim Kurulu’nun mahkemeye sunduğu 1 sayfalık evrakta; ’İstenilen konuların kapsamlı olması nedeni ile tarafımızca incelemeler ivedi şekilde yapılacak olup en kısa sürede sayın mahkemenize sunulacaktır’ yazmakta olup yazının Denetim Kurulu tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde mahkemeye yazıldığını, bu açıklamada Denetim Kurulu adına Feyyaz Tuncel’in ıslak imzası bulunduğunu ekte bulunan resmi evrakta görebilirsiniz. Mahkemenin istediği belge, evrak ve detaylarla ilgili 9 Nisan 2019 tarihinde 1 sayfalık yazı yazan, bu yazıyı da dava gününden 3 gün önce yani 8 Temmuz 2019 tarihinde sadece 1 sayfalık evrağı dava dosyasına sunan ve bilirkişi raporunun hazır olmamasına sebebiyet veren, ’Mahkemenin istediği evrakları mahkemeye sunduk’ diyen ama eksik ve yanıltıcı bilgiler vererek davanın 5 ay uzamasına neden olan, usulsüzlükler konusunda en başta tüzük gereği görev ve sorumluluklarını yerine getirecek olan, sürekli bağımsız olduklarını ifade eden ama bizlerin bağımsızlıklarını hiçbir şekilde göremediğimiz Denetim Kurulu Başkanlığı’na bu durumu yakıştıramıyoruz ve bu konudan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’ni, mahkemelerin aldığı karar ve emirleri 9 Nisan 2019 tarihinde yazdığı yazıyı davadan 3 gün önce (8 Temmuz 2019) mahkemeye sunarak sohbet edasında 1 sayfa ile cevap veren, mahkemenin adil yargılama sürecini uzatarak bilirkişi raporunun hazır olmamasına sebebiyet veren denetim kurulunu kınıyor ve istifaya davet ediyoruz! İstifa da bir hizmettir!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Mezunları’ndan dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz anma etkinlikleri
    1. Türkiye Mezunları’ndan dünyanın dört..
    2. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    3. Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    4. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    5. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    6. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    7. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    8. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    9. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    10. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    11. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    12. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    13. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    14. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    15. Gezi için kiraladıkları araçla..
    16. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    17. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    18. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    19. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    20. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    21. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    22. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    23. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    24. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    25. Cezayir'deki bugünkü gösterilerde..
    26. Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan..
    27. Koray Günter, Hellas Verona'da
    28. KPSS 2019 ÖATB sınav giriş belgesi..
    29. Adıyamanlı kadın halterci Türkiye..
    30. Kocaeli’deki acı olay sonra emniyet..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı