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Spor Beşiktaş’ta çalışmalara devam
Spor

Beşiktaş’ta çalışmalara devam

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:26:00 -
Beşiktaş’ta çalışmalara devam

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, çalışmalarına sabah idmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, yağmur altında yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla başlayan idman, yarım sahada kontrollü pas çalışmaları ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.

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