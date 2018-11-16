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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Tam 7 oyuncu...

Ekonomik anlamda zor günlerde geçiren Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi sona erecek 7 oyuncuyla yeni sözleşme imzalanmayacak.

16 Kasım 2018 Cuma 14:51
Beşiktaş'ta büyük operasyon! Tam 7 oyuncu...

"Sporun geleceği aydınlık mı?" panelinde konuşan Fikret Orman, "Mali tablolar ortada. Bütçeyi aşağıya çekerek ve gelirleri artırarak bu durumun içinden çıkabiliriz" diyerek Beşiktaş'ta yapılması öngörülen ekonomik paketin sinyalini de vermişti. Beşiktaş'ta alınan kararlar beraber tasarruf paketi sezon sonunda devreye sokulması planlanıyor. Mukavelesi bitecek futbolcularla sözleşme uzatılmayacak.

Beşiktaş'ta genç futbolcu Mertcan dışında birçok futbolcu ile sözleşme yenilenmeyecek. Ljajic ise kiralandığı Torino'ya geri gönderilecek.

7 futbolcu var

Sözleşmesi sona erecek futbolcular şu şekilde;

Tolga Zengin: 1.1 milyon euro
Adriano: 1 milyon 850 bin euro
Atiba: 825 bin euro
Adem Ljajic: 2 milyon 250 bin euro
Babel: 2.1 milyon euro
Gökhan Töre: 1.8 milyon euro
Mustafa Pektemek: 1.7 milyon euro

Beşiktaş'ta bu futbolcuların takımdan ayrılması durumunda önümüzdeki sezon ödenmeyecek maaş tutarı toplamda 16 milyon 325 bin euro gibi bir ciddi bir rakama ulaşıyor. Maç başı ücret alan ücret alan futbolcular da eklendiği zaman 20 milyon euroya geliyor. Beşiktaş yabancı transferinde ise maliyeti yüksek isimlerden uzak durulacak. En fazla 2-3 yabancı kadroya katılacak.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:51
  1. Beşiktaş
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