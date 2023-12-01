  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal yeni asgari ücreti Türkiye'ye canlı yayında duyurdu: Ben size söylüyorum, rakam bu

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Bölge su, petrol, gaz yatakları ile dolu! Kimseye ait değil... Uzmanlar "Türkiye'nin olabilir" diyerek duyurdu

Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Böylesi daha önce görülmedi! ABD'den vazgeçip Türkiye'den ATAK helikopteri aldılar

Altın tahminleri hep doğru çıkan Hatice Kolçak dolar tahminini duyurdu: Bence bu olacak

Almanya vatandaşlık şartlarını kolaylaştırıyor! Alman vatandaşı olmak için yeni yasa, beklenmedik ve çarpıcı değişimler

Türkiye kararı: Türkiye’ye çağrılan TikTok temsilcileri dinlenecek! Dikkat çeken hamle, net mesaj

Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var
Spor Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!
Spor

Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:02:00 -
Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23