Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Burak Yılmaz'ın istifa kararı aldığı ve yönetimin bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ın geçmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine devam edecek ve sonrasında karar yeni yönetime bırakılacak.

EMRE KOCADAĞ İLE GÖRÜŞTÜ, İLK SÖZLERİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre kocadağ önceki akşam teknik direktör Rıza Çalımbay çağırarak kongreye kadar anlaşmak istediklerini ifade etti ve fiyat konusunda görüşlerini almak istedi.

Rıza Çalımbay'ın ise "Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum Beşiktaş’ta doğdum ne parası ben para filan istemiyorum. Takımın başında bir an önce başarılı olmak için tüm imkanlarımı seferber edeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.

'BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIM' DEMİŞTİ

27 Ekim tarihinde Spor Arena Youtube kanalında Gamze Türk'e röportaj veren Rıza Çalımbay'ın "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar" açıklamaları gündem olmuştu.

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BURAK YILMAZ'DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Çalımbay'ın açıklamalarının ardından Burak Yılmaz, Antalyaspor'a 3-2 kaybedilen maçın sonrasında "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa teşekkür edeceğim" şeklinde bir çıkış yapmıştı.

ÇALIMBAY: BENİ KASTETMEMİŞTİR

Rıza Çalımbay ise "Burak Yılmaz beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez. Talihsiz bir konuşma yaptı, söylediklerine katılmıyorum" ifadeleriyle yanıt vermişti.