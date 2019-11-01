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Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sürprizi

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz ve Victor Ruiz maç kadrosuna dahil edildi.

2019-11-01 12:40:00 -
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sürprizi

Sakatlığı henüz düzelmeyen Douglas, N'Koudou ve sarı kart cezalısı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Enzo Roco, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz, Tyler Boyd, Muhayer Oktay, Jeremain Lens, Erdem Seçgin.

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