  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta bir futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:00:00 -
Beşiktaş'ta bir futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta bir oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana Futbol A Takımının kadrosunda yer alan profesyonel futbolculardan Enzo Roco ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.

Enzo Roco'ya Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, oyuncuya bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Enzo Roco, Beşiktaş Kulübü'ndeki kariyerinde bütün kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

Enzo Roco kimdir?

16 Ağustos 1992'de Şili'nin Ovalle kentinde doğan Enzo Roco, futbol kariyerine CD Universidad Católica takımında amatör olarak adım attı.

2010 senesinde aynı kulübün A takımına yükselen Roco, 4 sene boyunca burada forma terletti. Roco, 750 bin Euro bedel ile La Liga 2'de bulunan Elche CF'ye kiralık olarak transfer oldu.

1 sene burada forma giymesinin ardından bu defa Şili liginin bir başka kulübü O'Higgins takımına transfer olan Roco, La Liga ekibi Espanyol'un dikkatini çekerek 2015/2016 sezonunda kiralık olarak İspanyol kulübüne gitti.

Meksikalı CD Cruz Azul takımı, genç stoperi 2016 senesinde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Stoper olarak forma giyen ve 1,91 boya sahip olan futbolcu, buradan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı