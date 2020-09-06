Beşiktaş'ta bir futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta bir oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana Futbol A Takımının kadrosunda yer alan profesyonel futbolculardan Enzo Roco ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.



Enzo Roco'ya Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, oyuncuya bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Enzo Roco, Beşiktaş Kulübü'ndeki kariyerinde bütün kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

Enzo Roco kimdir?

16 Ağustos 1992'de Şili'nin Ovalle kentinde doğan Enzo Roco, futbol kariyerine CD Universidad Católica takımında amatör olarak adım attı.

2010 senesinde aynı kulübün A takımına yükselen Roco, 4 sene boyunca burada forma terletti. Roco, 750 bin Euro bedel ile La Liga 2'de bulunan Elche CF'ye kiralık olarak transfer oldu.

1 sene burada forma giymesinin ardından bu defa Şili liginin bir başka kulübü O'Higgins takımına transfer olan Roco, La Liga ekibi Espanyol'un dikkatini çekerek 2015/2016 sezonunda kiralık olarak İspanyol kulübüne gitti.

Meksikalı CD Cruz Azul takımı, genç stoperi 2016 senesinde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Stoper olarak forma giyen ve 1,91 boya sahip olan futbolcu, buradan Beşiktaş'a transfer olmuştu.