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Spor Beşiktaş'ta bir bu eksikti! Tam işler yolunda giderken...
Spor

Beşiktaş'ta bir bu eksikti! Tam işler yolunda giderken...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 13:44:00 -
Beşiktaş'ta bir bu eksikti! Tam işler yolunda giderken...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda ortaya koyduğu performansla büyük övgü alan Portekizli futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki orta sahaya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. ASpor'a göre; Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla takdir toplayan Gedson Fernandes için sürpriz bir takım devreye girdi.

24 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Monaco talip oldu.

Monaco'nun, Gedson'u sezon sonu için düşündüğü ve haziran ayında Beşiktaş'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Gedson Fernandes'in, siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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