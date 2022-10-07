Beşiktaş'ta bir bu eksikti!

İngiliz basını, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldızı Dele Alli ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Football Insider kaynaklı haberde, Dele Alli'nin Beşiktaş'tan devre arasında ayrılma ihtimalinden söz edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Dele Alli, Ocak ayında Serie A'ya transfer yapabilir. Yurt dışından gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Everton'a dönmesi de mümkün değil... Türkiye'de, Beşiktaş'la çok kısa bir deneyim yaşadıktan sonra Serie A'ya gitmesi muhtemel... Çünkü Everton da onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina, Dele Alli'nin yeni adresi olabilir. İngiliz yıldızın kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."

Haberde Fiorentina'nın İngiliz futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

26 yaşındaki Dele Alli, Premier Lig'de oynadığı 194 maçta 51 gol, 37 asistlik istatistiğe imza attı. Tottenham forması giydiği dönemde 100 milyon Euro bonservis bedeli biçilen Dele Alli'nin transfermarkt'taki güncel değeri 16 milyon Euro...