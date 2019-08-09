Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.



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