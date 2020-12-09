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Spor Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:17:03 -
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Minik kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

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