Beşiktaş'ta ayrılık! Japon takımıyla anlaştı

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.



Siyah-Beyazlı takımda şu ana kadar 94 maça çıkan Adriano 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.



Siyah-Beyazlı yönetimin 34 yaşındaki oyuncu için Vissel Kobe'den 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli alacağı öğrenildi.



Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Adriano, Barcelona'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Brezilyalı yıldızın bu sezonki kazancı ise 1 milyon 850 bin Euro. (Takvim)