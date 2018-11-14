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Beşiktaş'ta ayrılık! Japon takımıyla anlaştı

Beşiktaş Brezilyalı yıldız için Kobe'yle anlaşma sağladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01
Beşiktaş'ta ayrılık! Japon takımıyla anlaştı

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı takımda şu ana kadar 94 maça çıkan Adriano 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

Siyah-Beyazlı yönetimin 34 yaşındaki oyuncu için Vissel Kobe'den 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli alacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Adriano, Barcelona'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Brezilyalı yıldızın bu sezonki kazancı ise 1 milyon 850 bin Euro. (Takvim)

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01
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