THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Beşiktaş'ta ayrılık! Fikret Orman onay verdi

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Cyle Larin, Ocak ayında gönderilecek.

13 Kasım 2018 Salı 20:12
Beşiktaş'ta ayrılık! Fikret Orman onay verdi

Beşiktaş'ta golcü sıkıntı yaşanırken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği şansı kullanamayan Cyle Larin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, geçen sezonun son haftalarıyla birlikte Cyle Larin'in gelişmesi adına Kanadalı oyuncuya forma vermeye başladı. Sezon başında UEFA Avrupa Liginde siyah-beyazlı takımın oynadığı eleme maçlarında Güneş, Larin'e 11'de şans verdi.

Orlando City'den transfer edilmişti

Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı. MLS ekibi Orlando City'den 1,5 milyon dolar karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

Bu sezon 3 golü bulunuyor

Başkan Fikret Orman yönetiminin, adı gizli tutulan bir kulüpten gelen transfer teklifini sıcak baktığı ve Ocak ayında yüksek ihtimalle bu ayrılığın gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş'ta bu sezon toplam 11 maçta toplam 767 dakika forma giyen Cyle Larin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Cyle Larin, bu 3 golü İstanbul'da B36 Torshavn ağlarıan gönderdi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:12
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Orlando
  4. Şenol Güneş
  5. Fikret Orman
  6. Cyle Larin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kedi tüyleri zararlı mı?
    1. Kedi tüyleri zararlı mı?
    2. Ağır işitmek zor zanaat!
    3. Beşiktaş'ta ayrılık! Fikret Orman onay..
    4. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    5. CHP'li Barış Yarkadaş'a 'provokasyon'..
    6. Tuz size zarar fakat ev temizliğine..
    7. Fatih Erbakan partiyi kurdu mu?
    8. Aft kanser habercisi mi?
    9. Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 bin TL..
    10. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye..
    11. İşin sırrı jelatinde
    12. Ev yapımı turşu ile bağırsak..
    13. Evin güzel kokması için pratik çözümler
    14. Kış çorbası tarifi
    15. Şefkat acıyı dindiriyor
    16. Yemeği yavaş yemenin faydaları
    17. Sırada sen varsın!
    18. Kolit nasıl anlaşılır?
    19. Bulaşıklardaki balık kokusu nasıl çıkar?
    20. Göz kuruluğu sorunu için...
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...