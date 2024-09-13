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Spor Beşiktaş’ta ayrılık!
Spor

Beşiktaş’ta ayrılık!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 22:03:00 - 2024-09-13 22:03:59
Beşiktaş’ta ayrılık!

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Daniel Amartey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Daniel Amartey'nin sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Leicester ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Amartey ilk yılında 27 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Ganalı oyuncu Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

 

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