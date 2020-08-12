  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, sakatlık geçiren gözde oyuncusu Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 08:32:00 -
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, baldırında ağrı hisseden Adem Ljajic’in tedavisine başladıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde,

Futbol takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi...
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını belirtti. ..
Bakan Koca son bilançoyu açıkladı
Gündem

Bakan Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 15 kişi h..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı