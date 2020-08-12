Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Beşiktaş Kulübü, sakatlık geçiren gözde oyuncusu Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, baldırında ağrı hisseden Adem Ljajic’in tedavisine başladıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde,
Futbol takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.