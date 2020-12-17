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Spor Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Serbest kalacak
Spor

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Serbest kalacak

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yıldız oyuncunun sözleşmesindeki bir madde yönetimi harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:12:00 -
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Serbest kalacak

Süper Lig'de kritik virajı 9 puanla döndükten sonra Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Siyah Beyazlılarda soke eden Aboubakar gelişmesi yaşanıyor.

Süper Lig'de son 4 haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında alınan 3'er puan ile birlikte Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyette Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük silahı haline gelen Aboubakar'ın sözleşmesinde ortaya çıkan yeni detay kafaları karıştırdı.

Özel madde

Kamerunlu golcünün Beşiktaş’la imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede özel bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Buna göre Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Aboubakar’ı resmen kadrosuna katabilir

Beşiktaş’ın sezon başında Porto’dan bedelsiz kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar son dönemde attığı goller ve yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yönetim huzursuz

28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor.

Aboubakar’ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor.

Buna göre Beşiktaş’la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamış olsa da Vincent Aboubakar önümüzdeki ara transfer döneminde veya sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir.

Maaşında ciddi indirim yapan Aboubakar, Beşiktaş’ta 1 milyon euro garanti ücret ve maç başına 17 bin 500 euro kazanıyor. (Skorer)

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