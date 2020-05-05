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Spor

Beşiktaş’ta 5 oyuncu karantinada

Hazırlıklarına 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş’ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye’ye döndü ve Güngören’de bulunan KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:57:21 -
Beşiktaş’ta 5 oyuncu karantinada

Hazırlıklarına 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş’ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye’ye döndü ve Güngören’de bulunan KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.


Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin haziran ayında yeniden başlamasının gündeme gelmesiyle birlikte hazırlıklarına gruplar halinde başlayan Beşiktaş’ta yurt dışında bulunan 5 oyuncu Türkiye’ye döndü. Boateng, Ljajic, Victor Ruiz, Lens ve N’Koudou, ayrı ayrı Türkiye’ye gelirken, bu isimler Güngören’de bulunan KYK yurdunda karantina altına alındı. 14 günlük zorunlu karantina süresini burada geçirecek olan 5 futbolcu, karantinanın ardından evlerine geçecek ve antrenman yapan gruplara dahil olacak.


Beşiktaşlı antrenörler, karantinada bulunan 5 futbolcunun, yurtta kalacakları süre boyunca form tutması için program verirken, bu oyuncuların da takibi gün gün yapılıyor.

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