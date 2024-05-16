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Yerel Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması
Yerel

Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Yeniakit Publisher
2024-05-16 09:18:00 -
Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı.

Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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