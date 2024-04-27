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Spor Beşiktaşlılara güzel Fenerbahçelilere kötü haber! Yıldız oyuncular kadroda yok
Spor

Beşiktaşlılara güzel Fenerbahçelilere kötü haber! Yıldız oyuncular kadroda yok

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:57:00 -
Beşiktaşlılara güzel Fenerbahçelilere kötü haber! Yıldız oyuncular kadroda yok

Bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcu derbi kadrosuna dahil edilmedi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içinde olan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Dün akşam Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Fenerbahçe ile olan puan farkı 7'ye yükselmişti. Kalan haftalarda şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Sarı-Lacivertliler derbiden galibiyetle çıkmak istiyor.

Kadıköy'de taraftarı önünde Beşiktaş'la oynayacak olan Fenerbahçe'de kadro da şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de 3 yıldız futbolcunun kadroya alınmadığı iddia edildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi kadrosuna Miha Zacj, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci'yi dahil etmedi.

Bu sezon 10'u Süper Lig olmak üzere 20 maçta forma giyen Zajc 2 gol attı. 33 yaşındaki Serdar Aziz ise 12'si Süper Lig olmak üzere 20 maçta 1 gol 2 asistle oynadı. Devre arasında transfer edilen Bonucci ise Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı.
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