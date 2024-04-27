Beşiktaşlılara güzel Fenerbahçelilere kötü haber! Yıldız oyuncular kadroda yok

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içinde olan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Dün akşam Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Fenerbahçe ile olan puan farkı 7'ye yükselmişti. Kalan haftalarda şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Sarı-Lacivertliler derbiden galibiyetle çıkmak istiyor.

Kadıköy'de taraftarı önünde Beşiktaş'la oynayacak olan Fenerbahçe'de kadro da şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de 3 yıldız futbolcunun kadroya alınmadığı iddia edildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi kadrosuna Miha Zacj, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci'yi dahil etmedi.

Bu sezon 10'u Süper Lig olmak üzere 20 maçta forma giyen Zajc 2 gol attı. 33 yaşındaki Serdar Aziz ise 12'si Süper Lig olmak üzere 20 maçta 1 gol 2 asistle oynadı. Devre arasında transfer edilen Bonucci ise Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı.

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