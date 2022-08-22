Beşiktaşlı N'Koudou: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada başarılı performansını bir de golle süsleyen Kevin N'Koudou maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim"

N'Koudou yaptığı açıklamada, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Ben elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapıyorum. Geçen sene sakattım, uzun süre ayrı kaldım, ritmimi bulamadım. Hazırlık kampıyla beraber iyi başladım. Allah'ın yardımıyla bugün karşılığımı aldım. Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim." dedi.

"Rachid kenardan sürekli 'Haydi, haydi' dedi."

"İnşallah, bu sezon benim sezonum olur; bu sezon Beşiktaş için harika olur" ifadelerini kullanan N'Koudou sözlerini "Rachid ile aynı dili konuştuğumuz için aramız çok iyi. Sahada olunca da aramız çok iyi. Rachid kenardan sürekli 'Haydi, haydi' dedi. Onun da farkındayım." diyerek noktaladı.