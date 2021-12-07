Beşiktaşlı isimlere Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig takımlarından Altay'ın Beşiktaş'ın gözden çıkardığı sağ bek Douglas ve sağ kanat Gökhan Töre için devreye girdiği ve ocak ayında iki yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Altaylı kurmayların Brezilyalı Douglas ve Gökhan için devreye girerek Beşiktaş Kulübü'ne ilk teklifini sunması bekleniyor. Barcelona patentli olan 31 yaşındaki Douglas bu sezon Kartal'da hiç şans bulamadı. Gökhan Töre ise lig ve Avrupa'da sadece 12 maçta görev yaptı. İki yıldızın Altay'a olumlu bakabileceği belirtilirken, son kararı Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın verecek.

Premier Lig ve Bundesliga geçmişi de olan Gökhan Töre, Süper Lig'de Yeni Malatya ve Beşiktaş'ta 136 maça çıkarken fileleri 16 kez sarsıp, 23 de asist yaptı. Savunma oyuncusu Douglas, sağ bekte tek kalan Cebrail'e alternatif olarak düşünülüyor.