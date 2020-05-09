Koronavirüs salgını sebebiyle ligler mart ayında bitime 8 hafta kala tatil edildi. Hafta için yapılan açıklamada liglerin 12 13 14 Haziran tarihlerinde oynanmaya başlayacağı duyuruldu. Bu sebeple takımlar idmanlara başladı. Antrenmanlar öncesinde kulüp çalışanları sağlık taramasında geçirildi. Beşiktaş tarama sonucunda iki kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İşte, detaylar.

Beşiktaşlı hangi futbolcu koronavirüse yakalandı? Beşiktaş'ta koronavirüs olan kim?

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.