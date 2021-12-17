  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 20:37:00 - 2021-12-17 20:40:01
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.

Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Umut Meraş kimdir?

Tam adı Cengiz Umut Meraş olan milli sporcu, İstanbul Eminönü doğumludur. Aslen nereli olduğu bilinmeyen futbolcu, bu sebeple İstanbullu olarak kabul edilmektedir. Umut Meraş, 20 Aralık 1995 senesinde doğmuştur. Sol bek olarak sorumluluk alan Umut Meraş, bir bekten beklenen temel özellikleri karşılamaktadır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay