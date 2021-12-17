Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.
Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Umut Meraş kimdir?
Tam adı Cengiz Umut Meraş olan milli sporcu, İstanbul Eminönü doğumludur. Aslen nereli olduğu bilinmeyen futbolcu, bu sebeple İstanbullu olarak kabul edilmektedir. Umut Meraş, 20 Aralık 1995 senesinde doğmuştur. Sol bek olarak sorumluluk alan Umut Meraş, bir bekten beklenen temel özellikleri karşılamaktadır.