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Spor Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 2. "dalya" heyecanı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 2. "dalya" heyecanı

Siyah-beyazlı futbolcu, takımının Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde ligdeki 200. maçına çıkacak - Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla 199 lig maçında 26 gol attı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:12:46 -
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 2. "dalya" heyecanı

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci "Dalya" heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.

Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.


- Feda döneminde geldi


Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.

Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.

Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.


- 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı


Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.

Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.


- Son dönemlerinde düşüş yaşadı


Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.

Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.


- Kısa süreli ayrılık


Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.

Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.


- Lig performansı


Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle:

SezonMaçGolSarı KartKırmızı KartSüre
2020-20215---193
2019-20201211-448
2018-20191912-791
2017-201824-411498
2016-20172952-2409
2015-20163198-2563
2014-20152524-1187
2013-2014266611938
2012-2013282811744



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