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Spor Beşiktaş'la anılıyordu! Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza
Spor

Beşiktaş'la anılıyordu! Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza

Yeniakit Publisher
2023-09-14 11:01:00 -
Beşiktaş'la anılıyordu! Deniz Türüç'ten 3 yıllık imza

Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır.

Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Sözleşme imzalamadan önce kontratı 30 Haziran 2024'te bitecek olan Deniz Türüç'ün ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.
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