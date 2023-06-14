Beşiktaş'ın yüzünü güldürmeyecekler! Sürpriz karar: İtalyanların, büyük oyunu deşifre oldu

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Portekizli futbolcu için İtalyan kulübü transfer teklifi yaparken Kartal'ın istediği bonservis de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamladı. Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sezonun etkili isimlerinden olan Gedson Fernandes'e teklif yağıyor.

Siyah-Beyazlıların Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, İtalyan kulüplerinin listesinde yer alıyor. Serie A ekipleri, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahasını takibe aldı.

Akşam'a göre; İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, Gedson Fernandes'i transfer listesine aldı. Teknik direktör Sarri de transfere onay verdi.

Haberde Lazio'nun Beşiktaş'a önereceği bonservis bedeli de belirtildi. İtalyan ekibi, siyah-beyazlılara Gedson Fernandes için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

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Gelecek satışın yüzde 50'sini Benfica'ya verecek olan Beşiktaş ise 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Ahmet Nur Çebi yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica ile Gedson için oyuncunun %50'sine 6 milyon Euro ödemişti.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 36 karşılaşmada görev alan Gedson Fernandes, özellikle ligin son haftalarında gösterdiği performans ile hücumda etkili bir performans gösterdi.

24 yaşındaki orta saha, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.