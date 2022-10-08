Beşiktaş'ın yüzü 3 maç sonra güldü
Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor evinde Beşiktaş'ı ağarladı. Heyecan dolu maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
iresunspor ve Beşiktaş Çotanak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
3 maç sonra kazanan Beşiktaş bu sonuçla puanını 18'e çıkardı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Gol iptal, penaltı!
15.dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan yaptığı orta sonrası kale sahası içerisinde Giresunspor savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı.
VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi. Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaş'ta Weghorst 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Giresunspor'un golü VAR'a takıldı!
90. dakikada Borja Sainz'in uzun pasına sağ kanattan koşu yapan Hayrullah hareketlendi ve tek pasla topu Oğulcan'a indirdi. Müsait durumda vuruşunu yapan Oğulcan, ağları sarsarken VAR'da incelenen gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.