Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor’un listesinde

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek bordo-mavililerin hedefinde Beşiktaş'ın genç yıldızı var.

Can Bozdoğan'ı listeye aldılar

Beşiktaş’la henüz yeni sözleşme imzalamayan gurbetçi orta saha oyuncusu Can Bozdoğan’ın Trabzonspor ’un listesinde olduğu iddia edildi.

Durumu yakından takip ediliyor

Beşiktaş’ın Schalke’den kiraladığı 21 yaşındaki Can’ın 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Ancak Beşiktaş Yönetimi bu rakamı indirmeye çalışıyor. Bordo-Mavililerin genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, sürpriz bir hamle olabilir.