Beşiktaş'ın yıldız adayı yine kiralanıyor!

Beşiktaş'ın büyük yıldız adaylarından olan ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic yine kiralanıyor...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan ve ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic'e talip var. 2 aydır takımla çalışan Boşnak futbolcu için yönetimin planı, yeni sezona hazır olması için kiralık gitmesi.

20 yaşındaki sağ kanat için ilk teklif de 1. Lig ekibi Kocaelispor'dan geldi. Bu öneriyi bekletmeye alan Beşiktaş, Hasic için öncelikli olarak Süper Lig'de oynayabileceği bir kulüp arayışında.

Boşnak yıldız adayının Haziran 2024'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Hasic, Dinamo Zagreb'in ikinci takımından 180 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Genç yıldız, kariyerinde 8 Süper Lig maçına çıkarken 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2019-20 sezonunu 1. Lig takımı Ümraniyespor'da geçiren Ajdin Hasic 6'sı ilk 11, 8 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.