Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek Ruiz'in oldukça mutlu olduğu gözlenirken, İspanyol stoper kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Victor Ruiz, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon 33 maçta oynadı Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu 2966 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu daha önce Valencia, Espanyol ve Napoli'de de forma giydi.

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