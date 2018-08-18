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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Anderson Talisca'nın boşluğunu doldurmak için bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt'tan Marco Fabian ile anlaştığı ve Meksikalı futbolcunun İstanbul'a geldiği iddia edildi

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:38
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz'i eleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda takımdan ayrılan Talisca'nın yerine aradığı 10 Numara'yı Almanya'da buldu. Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Fabian'ı dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Menajeriyle birlikte Atatürk Havalimanı'na geldiği belirtilen Fabian ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON SAKATTI

Meksika Milli Takımı'nda da görev yapan Marco Fabian'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübü Eintracht Frankfurt ile de büyük ölçüde el sıkışıldığı ifade edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Fabian, 2016'da 3.7 milyon euro'ya Frankfurt'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 24 maçta 7 gol atıp, 4 asist yapan Meksikalı yıldız, geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta görev aldı ve 1 kez ağları havalandırdı.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:38
  1. Marco Fabian
  2. Beşiktaş
  3. Yeni transfer
  4. İstanbul'a geldi

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