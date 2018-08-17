THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geldi

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı 10 numara Marco Fabian, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:50
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara boşluğunu Bundesliga'dan doldurmaya çok yaklaştı.

Hürriyet'in haberine göre Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

MEKSİKA'DAN FRANKFURT'A

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

"EKONOMİK ŞARTLAR BELİRLEMEK GEREKİYOR"

Marco Fabian da geçtiğimiz günlerde bir ayrılık yaşayabileceğinin sinyallerini verirken "Menajerim kulüple bir görüşme yapacak. Hocamız beni tutmak istediğini söyledi. Kalmaktan mutluluk duyarım ancak kulüple bazı ekonomik şartları belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:50
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Meksika
  4. Hürriyet
  5. Marco Fabian
  6. Meksika Milli Takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'taki göstericiler tehdit etti! Sivil itaatsizliğe başvururuz
    1. Irak'taki göstericiler tehdit etti!..
    2. Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    3. Tuzla Piyade Okulu'na FETÖ baskını
    4. Rus vekilden Erdoğan açıklaması:..
    5. Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni..
    6. Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine..
    7. Empoli Salih Uçan'ı açıkladı
    8. Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    9. Hatay valiliğinden "özel güvelik..
    10. Zonguldak Mesut Özil için yürüdü
    11. AB'de yaz saati tartışması!
    12. İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı..
    13. Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi..
    14. ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı
    15. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen..
    16. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
    17. Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete..
    18. Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri..
    19. Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    20. Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi