  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın UEFA cezası kaldırıldı mı? Beşiktaş ceza son durum
Spor

Beşiktaş'ın UEFA cezası kaldırıldı mı? Beşiktaş ceza son durum

UEFA Beşiktaş cezası son durum | UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği ceza konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Beşiktaş'ın cezası kaldırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 22:25:00 -
Beşiktaş'ın UEFA cezası kaldırıldı mı? Beşiktaş ceza son durum

Beşiktaş’ın UEFA’dan aldığı cezaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, UEFA Beşiktaş’ın cezasını kaldırdı mı?

Beşiktaş'ın UEFA cezası kaldırıldı mı? Beşiktaş ceza son durum

UEFA, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin tespit ettiği ihlali ortadan kaldırdığı ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'4 bin TL olsun' demişti! Destici asgari ücret teklifini değiştirdi
Ekonomi

'4 bin TL olsun' demişti! Destici asgari ücret teklifini değiştirdi

BBP lideri Mustafa Destici "Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiği konusunda fikrimizi beyan etmiştik. Daha sonra dövizdeki dalgal..
MÜSİAD'dan TOGG açıklaması
Otomotiv

MÜSİAD'dan TOGG açıklaması

Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Bursa'da hazırlanan güçlü altyapı, Türkiye'nin otom..
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Ekonomi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın kritik adımı sonrası Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son du..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay