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Spor Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı
Spor

Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 15:31:00 -
Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Juventus'tan ayrılması beklenen Federico Chiesa konusunda Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den flaş açıklama.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Juventus’un yıldız oyuncusu Federico Chiesa’nın transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Yücel, son günlerde Juventus’un oyuncusu Federico Chiesa’nın Beşiktaş ile anılmasının doğru olduğunu belirtti. Yücel, “Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgileniyoruz. Şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri karşılamak pek mümkün gözükmüyor,” dedi.

Chiesa’nın artık gündemlerinde olmadığını açıklayan Yücel, “Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş’ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş’ın gündeminden kalkmıştır,” ifadelerini kullandı.

Transfer gelişmeleri hakkında da bilgi veren Yücel, “Eksiklerimizin farkındayız. Taraftarlarımız müsterih olsun, transfer sezonunun son gününe kadar çalışacağız. Beşiktaş’ı isteyen, terinin son damlasına kadar mücadele edecek karakterli isimleri kadromuza katacağız. Süper Kupa zaferiyle lige moralli bir başlangıç yapıyoruz. Samsunspor deplasmanıyla yarın start vereceğimiz Süper Lig maratonunda hedefimiz şampiyonluk. Yeni takviyelerimiz de olacak,” dedi.
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