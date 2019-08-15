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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

- Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe (126) yaptı- Bu sezonki rakipleri arasında ligde en çok (68) MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, en çok mağlubiyeti ise (46) Fenerbahçe karşısında yaşadı- En çok golü (188) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, en fazla golü ise (153) Galatasaray'dan yedi

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile lig tarihinde 126 kez karşı karşıya geldi.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 68 mağlup ederek alan Beşiktaş, en fazla yenilgiyi ise (46) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (188) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.


- Bu sezonki rakipleriyle maçları


Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M AY
Fenerbahçe 126 39 41 46 140 141
Galatasaray 122 35 42 45 125 153
MKE Ankaragücü 100 68 24 8 18867
Trabzonspor 92 36 23 33 131 100
Gençlerbirliği 90 51 31 8 143 62
Göztepe 50 25 16 9 80 46
İstikbal Mobilya Kayserispor 46 26 9 11 7244
Antalyaspor 46 32 9 510240
Yukatel Denizlispor 38 268 4 66 33
Konyaspor 36 20 12 47433
Çaykur Rizespor 36 236 767 35
Kasımpaşa 32 21 7 4 68 33
Demir Grup Sivasspor 26 135 8 37 28
Medipol Başakşehir 22 511 6 25 26
Alanyaspor 6 5 1 - 13 4
Yeni Malatyaspor 4 3 1 - 7 3
Gazişehir Gaziantep- --- --


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
  1. Ankaragücü
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. SÜPERLİG

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