Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları
- Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe (126) yaptı- Bu sezonki rakipleri arasında ligde en çok (68) MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, en çok mağlubiyeti ise (46) Fenerbahçe karşısında yaşadı- En çok golü (188) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, en fazla golü ise (153) Galatasaray'dan yedi15 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile lig tarihinde 126 kez karşı karşıya geldi.
Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 68 mağlup ederek alan Beşiktaş, en fazla yenilgiyi ise (46) Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Süper Lig'de en çok golü (188) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.
Ligin yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
- Bu sezonki rakipleriyle maçları
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|126
|39
|41
|46
|140
|141
|Galatasaray
|122
|35
|42
|45
|125
|153
|MKE Ankaragücü
|100
|68
|24
|8
|188
|67
|Trabzonspor
|92
|36
|23
|33
|131
|100
|Gençlerbirliği
|90
|51
|31
|8
|143
|62
|Göztepe
|50
|25
|16
|9
|80
|46
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|46
|26
|9
|11
|72
|44
|Antalyaspor
|46
|32
|9
|5
|102
|40
|Yukatel Denizlispor
|38
|26
|8
|4
|66
|33
|Konyaspor
|36
|20
|12
|4
|74
|33
|Çaykur Rizespor
|36
|23
|6
|7
|67
|35
|Kasımpaşa
|32
|21
|7
|4
|68
|33
|Demir Grup Sivasspor
|26
|13
|5
|8
|37
|28
|Medipol Başakşehir
|22
|5
|11
|6
|25
|26
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|-
|13
|4
|Yeni Malatyaspor
|4
|3
|1
|-
|7
| 3
|Gazişehir Gaziantep
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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