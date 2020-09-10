Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları
Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı.
Beşiktaş, lig tarihinde 128 kez sarı-lacivertli rakibiyle karşılaştı.
Siyah-beyazlı takım MKE Ankaragücü'nü 69 yenerek lig tarihinin en çok galibiyetini elde etti ve en çok mağlubiyet (47) Fenerbahçe'ye oldu.
Süper Lig'de (190) MKE Ankaragücü'ne en çok gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde golünü en fazla (153) Galatasaray'dan gördü.
Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin yeni takımlarından Hatayspor ile bu sezon tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla yaptığı maçlarda performans tablosu şu şekilde:
Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 128 40 41 47143144
Galatasaray 124 36 43 45126153
MKE Ankaragücü 102 69 25 8 190 68
Trabzonspor 94 36 24 34134106
Gençlerbirliği 92 53 31 8150 63
Göztepe 52 26 16 10 84 48
İstikbal Mobilya Kayserispor 48 27 9 12 77 48
Antalyaspor 48 33 9 6 105 43
Yukatel Denizlispor 40 28 8 4 72 34
Konyaspor 38 22 12 4 78 33
Çaykur Rizespor 38 24 7 7 70 37
Kasımpaşa 34 23 7 4 74 37
Demir Grubu Sivasspor 28 13 5 10 38 33
Medipol Başakşehir 24 5 12 7 26 28
Alanyaspor 8 7 1-17 5
Fatih Karagümrük 8 5 2 1 19 7
Yeni Malatyaspor 6 4 1 1 8 5
Gaziantep FK 2 1-1 5 3
Metropolitan Bld. Erzurumspor 2 1 1-4 2
Hatayspor - - - - - -