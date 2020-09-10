Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

Beşiktaş, lig tarihinde 128 kez sarı-lacivertli rakibiyle karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım MKE Ankaragücü'nü 69 yenerek lig tarihinin en çok galibiyetini elde etti ve en çok mağlubiyet (47) Fenerbahçe'ye oldu.

Süper Lig'de (190) MKE Ankaragücü'ne en çok gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde golünü en fazla (153) Galatasaray'dan gördü.

Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin yeni takımlarından Hatayspor ile bu sezon tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla yaptığı maçlarda performans tablosu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y

Fenerbahçe 128 40 41 47143144

Galatasaray 124 36 43 45126153

MKE Ankaragücü 102 69 25 8 190 68

Trabzonspor 94 36 24 34134106

Gençlerbirliği 92 53 31 8150 63

Göztepe 52 26 16 10 84 48

İstikbal Mobilya Kayserispor 48 27 9 12 77 48

Antalyaspor 48 33 9 6 105 43

Yukatel Denizlispor 40 28 8 4 72 34

Konyaspor 38 22 12 4 78 33

Çaykur Rizespor 38 24 7 7 70 37

Kasımpaşa 34 23 7 4 74 37

Demir Grubu Sivasspor 28 13 5 10 38 33

Medipol Başakşehir 24 5 12 7 26 28

Alanyaspor 8 7 1-17 5

Fatih Karagümrük 8 5 2 1 19 7

Yeni Malatyaspor 6 4 1 1 8 5

Gaziantep FK 2 1-1 5 3

Metropolitan Bld. Erzurumspor 2 1 1-4 2

Hatayspor - - - - - -