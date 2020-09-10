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Spor Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları
Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ligde mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe'yle (128) yaptı - Bu sezonki rakipleri arasında ligde en çok (69) MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, en çok mağlubiyeti ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı - En çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, en fazla golü ise (153) Galatasaray'dan yedi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:23:29 -
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı.

Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.


- Bu sezonki rakipleriyle maçları


Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 128 40 41 47 143 144
Galatasaray 124 36 43 45 126 153
MKE Ankaragücü 102 69 25 8 190 68
Trabzonspor 94 36 24 34 134 106
Gençlerbirliği 92 53 31 8 150 63
Göztepe 52 26 16 10 84 48
İstikbal Mobilya Kayserispor 48 27 9 12 77 48
Antalyaspor 48 33 9 6 105 43
Yukatel Denizlispor 40 28 8 4 72 34
Konyaspor 38 22 12 4 78 33
Çaykur Rizespor 38 24 7 7 70 37
Kasımpaşa 34 23 7 4 74 37
Demir Grup Sivasspor 28 13 5 10 38 33
Medipol Başakşehir 24 5 12 7 26 28
Alanyaspor 8 7 1 - 17 5
Fatih Karagümrük 8 5 2 1 19 7
Yeni Malatyaspor 6 4 1 1 8 5
Gaziantep FK 2 1 - 1 5 3
Büyükşehir Bld. Erzurumspor 2 1 1- 4 2
Hatayspor -- - - - -





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